Очередной комплект ЗРК С-400 прибыл в Белоруссию

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Очередной комплект ЗРК С-400 прибыл в Белоруссию, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны республики.

В ближайшее время комплекс заступит на боевое дежурство, говорится в сообщении.

"На полигонах России белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к боевому применению системы. Военнослужащие готовы применить свои знания и умения на практике для обеспечения военной безопасности Беларуси и Союзного государства в целом", - подчеркнули в белорусском военном ведомстве.

Сообщается, что поставка осуществлялась в рамках военного и военно-технического сотрудничества между Белоруссией и Российской Федерацией.

"В Беларуси продолжается реализация мер по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск (сил), в том числе оснащение соединений и воинских частей Вооруженных сил новыми современными образцами вооружения", - отметили в Минобороны.