Боррель увидел в размещении ядерного оружия в Белоруссии путь к эскалации

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз осуждает договоренность между Россией и Белоруссией о размещении российских ядерных боеголовок на белорусской территории, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Это шаг, который приведет к дальнейшей крайне опасной эскалации", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, опубликованном в Брюсселе.

Боррель призвал Россию соблюдать ее обязательства по Будапештскому меморандуму, по которому Белоруссия ликвидировала все ядерное оружие на своей территории, и Совместное заявление лидеров пяти ядерных держав от 3 января 2022 года о невозможности выиграть ядерную войну.

25 мая представитель Борреля Петер Стано заявил, что планы Москвы разместить в Белоруссии часть своего ядерного арсенала представляют собой эскалацию напряженности. Осудили это решение и в Вашингтоне. В Кремле этот шаг объяснили враждебным окружением России и Белоруссии.