Служащие КФОР попытались силой оттеснить сербов, собравшихся у зданий администраций

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Действующие под эгидой НАТО Силы для Косово (КФОР) применили спецсредства для разгона сербов, собравшихся у здания администрации общины Звечан на севере края.

По сообщению сербского телеканала РТС, при разгоне применялись спецсредства, в частности светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В ответ в служащих сил КФОР летели камни, петарды и другие предметы, оказавшиеся под руками.

Сообщается о пострадавших, однако об их числе информации пока нет.

Ранее в понедельник силы КФОР взяли под контроль здания администраций на севере Косово - в Зубином Потоке, Звечане и Лепосавиче. Внутри зданий до сих пор находится косовский спецназ.

Между тем, представители партии "Сербский список" передали силам КФОР лишь два требования: не позволить нелегитимно избранным главам местных органов власти входить в здания администраций и незамедлительно отвести из сербских общин края подразделения косовского спецназа.

Ситуация на севере Косово осложнилась на прошлой неделе, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные жители - сербы - не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы.

Президент Сербии Александр Вучич в связи с осложнившейся ситуацией в Косово привел армию страны в максимальную боевую готовность. Армейские подразделения выдвинулись в сторону административной границы между Сербией и автономным краем Косово.