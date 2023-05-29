Министр обороны Сербии ожидает политического решения кризиса на севере Косово

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В министерстве обороны Сербии рассчитывают на политическое урегулирование ситуации на севере Косово, отмечая при этом, что сербская армия готова на то, чтобы предпринять необходимые меры.

"Я ожидаю политического решения кризиса в Косово, но армия будет готова на любые меры", - приводит в понедельник слова министра обороны Сербии Милоша Вучевича сербский телеканал РТС.

По его словам, до пятницы на этой неделе сербская армия на административной границе с Косово продолжит находиться в максимальной степени боевой готовности.

Телеканал отмечает, что глава правительства Сербии Ана Брнабич в свою очередь назвала ситуацию на севере Косово "крайне напряженной и сложной как никогда". По ее мнению, реакция натовских "Сил для Косово" (КФОР) запоздала.

Ранее в понедельник сообщалось, что косовский спецназ передал силам КФОР контроль над зданиями местных администраций на севере Косово, куда местные жители сербы не допускали новых представителей органов власти, избранных без их участия. Сообщалось о столкновениях и применении спецсредств - светошумовых гранат и слезоточивого газа. Тем не менее, в самих зданиях до сих пор продолжают оставаться сотрудники косовского спецназа.

Между тем, представители партии "Сербский список" передали силам КФОР лишь два требования: не позволить нелегитимно избранным главам местных органов власти входить в здания администраций и незамедлительно отвести из сербских общин края подразделения косовского спецназа.

Ситуация на севере Косово осложнилась на прошлой неделе, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные жители - сербы - не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы.

Президент Сербии Александр Вучич в связи с осложнившейся ситуацией в Косово привел армию страны в максимальную боевую готовность. Армейские подразделения выдвинулись в сторону административной границы между Сербией и автономным краем Косово.