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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Москва возложила на Приштину, США и ЕС ответственность за обострение обстановки в Косово

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Приштины в провокационных шагах, приведших к обострению обстановки на севере края, и заявила, что ответственность за дестабилизацию обстановки на Балканах лежит на США и ЕС.

"Решительно осуждаем провокационные шаги Приштины, подведшие ситуацию вплотную к горячей фазе и прямо угрожающие безопасности всего Балканского региона. Ответственность за это в полной мере лежит на США и ЕС", - говорится в ее комментарии на сайте МИД.

Отмечается, что "в попытке подчинить себе неалбанские северные районы временные органы самоуправления в Приштине 26 мая осуществили силовой захват административных зданий муниципалитетов Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Акция сопровождалась жестоким разгоном вышедших на мирный протест сербов с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат и полицейских дубинок. Десятки митингующих получили травмы, многие госпитализированы".

Как говорится в комментарии Захаровой, "западные посредники долгие годы подыгрывали краевым "властям", поощряли их антисербскую политику, фактически сводили диалог сторон к последовательному ущемлению интересов Белграда. Деградация положения в Косово - прямое следствие такого злонамеренного подхода, который с головой выдает западный неоколониальный подход к Балканам".

В комментарии подчеркивается, что "до тех пор, пока в Косово не будет создано полновесное Сообщество сербских муниципалитетов с широкими исполнительными компетенциями, как это было изначально условлено, о благополучии местной сербской общины, равно как и о самих перспективах нормализации говорить бессмысленно".

Накануне стало известно об осложнении ситуации на севере края, где проживают преимущественно сербы. Появились сообщения о столкновениях между косовскими спецназовцами и сербами - сотрудниками органов самоуправления. Президент Сербии Александр Вучич привел армию в максимальную боевую готовность.

Сербия Косово МИД РФ Мария Захарова США ЕС
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