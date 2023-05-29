Президент Сербии призвал косовских сербов к мирным протестам

Он также обратился к мировому сообществу за вразумлением властей Косово

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич в понедельник призвал косовских сербов воздержаться от конфронтации с силами НАТО для Косово (КФОР), подразделения которых наравне с косовскими силами обеспечивают соблюдение порядка в крае.

"Призываю сербов в Косово и Метохии не вступать в конфронтацию с НАТО, я понимаю, что они чувствуют и насколько им тяжело, и это не потому, что боюсь я, или кто-то из нас, но потому, что именно на это делает расчет глава косовской администрации Альбин Курти", - приводит слова Вучича сербский телеканал РТС.

"Я призываю тех, кто протестует, поскольку знаю, что они не смирятся с оккупацией своих городов и домов, протестовать мирно, поскольку албанский оккупант не сможет одолеть мирный протест", - отметил он, подчеркнув в то же время, что в Белграде не допустят ни изгнания, ни погромов, ни убийства сербов.

"Последний раз повторяю и обращаюсь к международному сообществу - вразумите Альбина Курти, иначе будет слишком поздно", - сказал сербский лидер.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич ранее в понедельник заявил, что рассчитывает на политическое урегулирование ситуации на севере Косово, отметив при этом, что сербская армия готова на то, чтобы предпринять необходимые меры.

"Я ожидаю политического решения кризиса в Косово, но армия будет готова на любые меры", - сказал он.

По словам министра, до пятницы на этой неделе сербская армия на административной границе с Косово продолжит находиться в максимальной степени боевой готовности.

В понедельник косовский спецназ передал силам КФОР контроль над административными зданиями на севере Косово, куда местные сербы не допускали новых представителей органов власти, избранных без их участия. Сообщалось о столкновениях с применением спецсредств - светошумовых гранат и слезоточивого газа. Однако в самих зданиях до сих пор продолжают оставаться сотрудники косовского спецназа.

Между тем представители партии "Сербский список" передали силам КФОР лишь два требования: не позволить нелегитимно избранным главам местных органов власти входить в здания администраций и незамедлительно отвести из сербских общин края подразделения косовского спецназа.

Ситуация на севере Косово осложнилась на прошлой неделе, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные жители - сербы - не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев, избранных руководителями местных администраций на состоявшихся в конце апреля выборах. Сербы бойкотировали эти выборы.