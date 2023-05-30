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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

На фоне обострения ситуации в Косово Вучич проведет встречи с послами ряда стран

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич в ближайшее время намерен обсудить ситуацию на севере Косово с послами ряда государств, в том числе России, информирует в понедельник канцелярия сербского лидера.

"Президент Сербии Александр Вучич во вторник проведет встречи с послом России Александром Боцаном-Харченко, с послом Китая Чен Бо, а также с представителями США, Великобритании, Франции, Италии и Германии, а также с главой миссии ЕС в Сербии", - говорится в сообщениях.

Встречи пройдут на фоне обострения ситуации на севере Косово.

Обстановка там осложнилась на прошлой неделе, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные жители - сербы - не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев, избранных руководителями местных администраций на состоявшихся в конце апреля выборах. Сербы бойкотировали эти выборы.

Александр Вучич Косово Сербия
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