Боррель призвал стороны конфликта в Косово к деэскалации и диалогу

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил обострение конфликта в Косово и призвал стороны к диалогу.

"ЕС самым решительным образом осуждает сегодняшнее шокирующее насилие в Звечане", - написал Боррель в своем блоге.

По его словам, насильственные действия против Сил для Косово (КФОР), СМИ, гражданских лиц и полиции "абсолютно неприемлемы".

"Евросоюз призывает власти Косово и протестующих к немедленной и безусловной деэскалации ситуации. Мы ожидаем, что стороны продемонстрируют ответственный подход и найдут политическое решение путем диалога немедленно", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Ранее сообщалось, что действующие под эгидой НАТО КФОР применили спецсредства для разгона сербов, собравшихся у здания администрации общины Звечан на севере Косово.

Обстановка там осложнилась на прошлой неделе, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные жители - сербы - не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев, избранных руководителями местных администраций на состоявшихся в конце апреля выборах. Сербы бойкотировали эти выборы.