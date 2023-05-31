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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Макрон призвал страны Европы покупать именно европейское вооружение

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Европейским странам для большей независимости в сфере безопасности нужно отдавать приоритет закупкам оружия, произведенного в Евросоюзе, заявил на саммите lobsec в Братиславе президент Франции Эммануэль Макрон.

"Когда я вижу страны, которые наращивают оборонный бюджет, а затем - массово закупают неевропейские вооружения, то говорю им: вы сами себе создаете проблемы на будущее", - сказал он.

"Мы должны воспользоваться сложившейся сейчас ситуацией, чтобы больше покупать именно европейского вооружения, - уверен Макрон. - Стратегическая автономия, суверенитет в сфере обороны обеспечиваются, в том числе военно-промышленным комплексом".

Эммануэль Макрон Евросоюз Франция
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