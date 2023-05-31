Повторный запуск спутника КНДР может состояться до 11 июня, считают в Южной Корее

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Следующую попытку запустить военный спутник-шпион Пхеньян может предпринять до 11 июня, сообщает "Ренхап" со ссылкой на представителя администрации президента Южной Кореи.

"Мы готовимся, имея в виду такую возможность", - заявил чиновник агентству.

Ранее южнокорейские военные сообщали, что КНДР осуществила пуск ракеты-носителя в южном направлении.

По их данным, ракета упала в воды Желтого моря примерно в 200 км к западу от южнокорейского острова Очхон.

Космическое агентство Северной Кореи признало, что ракета, несущая военный разведывательный спутник, упала из-за неисправности двигателя.

Пхеньян пообещал провести повторный запуск в ближайшем будущем.

В понедельник телекомпания NHK сообщила, что КНДР уведомила Международную морскую организацию о планах запустить в ближайшие две недели спутник.

По данным источника телекомпании в правительстве Японии, запуск планируется осуществить в период с 31 мая по 11 июня.