Еще одно уголовное дело возбудили в отношении экс-президента Молдавии Додона

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Антикоррупционная прокуратура Молдавии в пятницу сообщила о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении экс-президента республики Игоря Додона.

Согласно сообщению, Додон, его жена и врач подозреваются в совершении подлога с официальными медицинскими документами.

"Врач подозревается в составлении фальшивых официальных документов, дающих право на выезд за границу. На их основании Додон обратился к судьям Высшей судебной палаты (ВСП) с просьбой разрешить ему покинуть страну. Такой же запрос подала в Антикоррупционную прокуратуру Галина Додон", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее ВСП разрешила находящемуся под подпиской о невыезде Додону выехать в Румынию с 28 января по 5 февраля для сопровождения одного из сыновей. В Антикоррупционной прокуратуре обвинили лечащих врачей в ненадлежащем оформлении документов, обратились в суд с ходатайством о возвращении Додона под домашний арест. Позже экс-президент заявил, что не собирается уклоняться от правосудия, а также давать возможность политическим оппонентам спекулировать на этой теме. По этой причине он отказался от поездки за границу.

Додон был задержан 24 мая 2022 года. Ему предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена". Он находился под домашним арестом с 26 мая.

18 ноября 2022 года экс-президент был освобожден из-под домашнего ареста решением Высшей судебной палаты. При этом, суд запретил ему выезжать за пределы Молдавии. На прошлой неделе судебная инстанция выдала такое разрешение сроком на 9 дней.