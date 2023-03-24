Суд не разрешил Додону выехать из Молдавии для посещения горы Афон

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии не разрешила бывшему президенту страны Игорю Додону покинуть страну и совершить паломничество на Афон, запланированное с 1 по 10 апреля.

"Я знал, что такое решение будет вынесено, так как видел, как ведут себя судьи и прокуроры. Обращение в суд для меня было принципиальным, чтобы граждане увидели, какая у нас юстиция. Ранее они не разрешили мне с ребенком, которому нужно было лечение, отправиться в Румынию. И не разрешили мне сейчас, в Великий пост отправиться на Афон. Речь о святой, предпасхальной поездке. И вы видели, какое решение они приняли", - заявил Додон журналистам.

Свое решение суд вынес в пятницу в ответ на запрос Додона, который более полугода остается под подпиской о невыезде. Он обратился в Высшую судебную палату 16 марта. Экс-президент назвал решение судей предсказуемым, отметив, что "другого и не ожидал".

Он подчеркнул, что не собирался бежать из страны или оставаться где-то.

"Я говорил и повторяю: у меня есть только гражданство Молдавии, нет гражданства других стран. И я не собираюсь бежать. Я останусь здесь, чтобы бороться с этими властями. Других планов у меня сейчас нет", - подчеркнул Додон.

В январе суд разрешил находящемуся под подпиской о невыезде Додону выехать в Румынию с 28 января по 5 февраля для сопровождения одного из сыновей на прохождении реабилитации. Однако 26 января прокуратура обратилась в ВСП с просьбой отменить это разрешение. Отмечалось, что врач, выписавший направление сыну Додона на прохождение реабилитации, не был знаком с пациентом и подписал направление заочно по просьбе своей коллеги, которая близка с семьей Додона. Сам экс-президент сказал, что не собирается уклоняться от правосудия, а также давать возможность политическим оппонентам спекулировать на этой теме. По этой причине он отказался от поездки за границу. Ему была сохранена мера пресечения в виде подписки о невыезде из страны. 15 марта ВСП по запросу прокуроров продлила решение о запрете на выезд из страны Додона еще на 60 дней.

Додон был арестован 24 мая 2022 года. Он обвиняется в пассивной коррупции, взяточничестве, организации и принятии финансирования политической партии от преступной группировки, совершенных в июне 2019 года, в период его пребывания на посту президента Молдавии. Одно из дел против Додона было возбуждено на основании видеозаписи, на которой видно, как в 2019 году он получает черный пакет от председателя Демократической партии. Прокуроры утверждают, что Додон мог получить тогда от $600 тыс. до $1 млн для содержания Партии социалистов.

Он был освобожден из-под домашнего ареста решением ВСП 18 ноября 2022 года. При этом суд запретил ему выезжать за пределы Молдавии.