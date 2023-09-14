Суд отменил экс-президенту Молдавии Додону подписку о невыезде

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Высшая судебная палата Молдавии отменила экс-президенту республики Игорю Додону меру пресечения в виде подписки о невыезде из страны.

Прокурор просил продлить эту меру в виде "судебного контроля" (подписки о невыезде) еще на 60 дней, суд отклонил его ходатайство.

Додон был задержан 24 мая 2022 года. Он обвиняется в пассивной коррупции, взяточничестве, организации и принятии финансирования политической партии от преступной группировки. Так называемое дело "Кулёк" против Додона было возбуждено на основании видеозаписи, на которой видно, как в 2019 году он получает черный пакет от председателя Демократической партии Влада Плахотнюка. Прокуроры утверждают, что Додон мог получить тогда от $600 тысяч до $1 млн. для содержания Партии социалистов.

18 ноября 2022 года экс-президент был освобожден из-под домашнего ареста решением Высшей судебной палаты. При этом суд запретил ему выезжать за переделы Молдавии. С тех пор запрет регулярно продлевался судом.