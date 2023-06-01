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Бывший вице-президент США Пенс запланировал присоединиться к президентской гонке 7 июня

Бывший вице-президент США Пенс запланировал присоединиться к президентской гонке 7 июня
Фото: Scott Eisen/Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Майк Пенс собирается в свой день рождения - 7 июня - объявить об участии в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев, сообщает телеканал NBC News.

"Пенс планирует вступить в борьбу за выдвижение кандидатом на пост президента от Республиканской партии 7 июня, представив предвыборный видеоролик и выступив с речью в городе Де-Мойн, штат Айова", - сообщил телеканалу источник, знакомый с планами политика.

7 июня Пенсу исполняется 64 года.

О намерении побороться за выдвижение в президенты от республиканцев заявили уже несколько человек, в том числе экс-президент США Дональд Трамп, губернатор штата Флорида Рон Десантис, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший постпред США в ООН Никки Хейли. Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крист Кристи на следующей неделе присоединится к президентской гонке.

От Демократической партии свои кандидатуры на участие в президентских праймериз пока выдвинули нынешний президент США 80-летний Джо Байден, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший и писательница Марианна Уильямсон.

Майк Пенс США
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