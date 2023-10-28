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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Майк Пенс приостанавливает борьбу за пост президента США

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США республиканец Майк Пенс объявил, что приостанавливает участие в президентской гонке, сообщает в субботу The Hill.

"Мне стало очевидно, что мое время еще не пришло. Я решил приостановить мою президентскую кампанию, начиная с сегодняшнего дня", - заявил Пенс, выступая на конференции республиканской еврейской коалиции.

The Hill отмечает, что возможной причиной этого решения может быть малая популярность Пенса на фоне других участников республиканских праймериз.

О намерении бороться за пост президента Пенс сообщил в июне этого года.

США Майк Пенс
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