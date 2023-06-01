ФСБ раскрыла операцию американских спецслужб с использованием техники Apple

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила, что раскрыла операцию американских спецслужб, связанную с использованием вредоносных программ, установленных на технику Apple, в России были заражены несколько тысяч устройств.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с ФСО России вскрыта разведывательная акция американских спецслужб, проведенная с использованием мобильных устройств фирмы Apple (США), - говорится в пресс-релизе. - Выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО), использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".

По данным ФСБ, заражению подверглись несколько тысяч iPhone.

"При этом кроме отечественных абонентов выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР", - заявила спецслужба.

Полученная информация "свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США, и подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности", считают в ФСБ.

"Компания предоставляет американским спецслужбам широкий спектр возможностей по контролю как за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, включая их партнеров по антироссийской деятельности, так и за собственными гражданами", - пришла к выводу спецслужба.