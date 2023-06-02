Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Что случилось этой ночью: пятница, 2 июня

Сенат США повысил лимит госдолга, ПВО сбила несколько БПЛА под Курском, Макрон и Шольц призывают к новым выборам в Косово

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сенат США одобрил законопроект по лимиту госдолга. За проект проголосовали 63 сенатора, 36 выступили "против".

- Система ПВО сбила несколько БПЛА рядом с Курском. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

- Макрон и Шольц призвали провести новые выборы на севере Косово. При этом они указали на необходимость соблюдения выборного законодательства.

- Медведев заявил, что российский ОПК в этом году выпустил 600 танков. Также он сообщил, что с начала года в армию призвано более 134 тыс. человек.

- Макрон констатировал, что Украина пока не может вступить в НАТО. Однако он добавил, что стране нужно обозначить ясные перспективы по данному вопросу.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Салливан обсудил с израильским коллегой сотрудничество РФ с Ираном

Салливан обсудил с израильским коллегой сотрудничество РФ с Ираном

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Финляндию

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Финляндию

США с 1 июня прекращают предоставлять РФ данные о пусках МБР

Макрон и Шольц призвали провести новые выборы на севере Косово

Макрон и Шольц призвали провести новые выборы на севере Косово

ООН заявила об ограничении Россией регистрации судов в Южном из-за ситуации с аммиаком

Пашинян заявил, что ситуация в Армении будет иметь последствия для ОДКБ

Следующая встреча Пашиняна, Алиева и Мишеля состоится в Брюсселе 21 июля

Европарламент призвал усилить защиту от иностранного вмешательства в выборы 2024 года

Молдавия рассчитывает со 2 июня возобновить почтовое сообщение с РФ

Молдавия рассчитывает со 2 июня возобновить почтовое сообщение с РФ

Европарламент одобрил законопроект об увеличении производства боеприпасов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });