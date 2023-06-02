Что случилось этой ночью: пятница, 2 июня

Сенат США повысил лимит госдолга, ПВО сбила несколько БПЛА под Курском, Макрон и Шольц призывают к новым выборам в Косово

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сенат США одобрил законопроект по лимиту госдолга. За проект проголосовали 63 сенатора, 36 выступили "против".

- Система ПВО сбила несколько БПЛА рядом с Курском. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

- Макрон и Шольц призвали провести новые выборы на севере Косово. При этом они указали на необходимость соблюдения выборного законодательства.

- Медведев заявил, что российский ОПК в этом году выпустил 600 танков. Также он сообщил, что с начала года в армию призвано более 134 тыс. человек.

- Макрон констатировал, что Украина пока не может вступить в НАТО. Однако он добавил, что стране нужно обозначить ясные перспективы по данному вопросу.