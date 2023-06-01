Макрон и Шольц призвали провести новые выборы на севере Косово

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в четверг обратились к властям Косово с призывом организовать новые выборы на севере края, в котором проживают преимущественно сербы, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

"Макрон и Шольц призвали Приштину и Белград организовать новые выборы в четырех общинах края, указав при этом на необходимость соблюдения выборного законодательства", - сообщает телеканал.

По словам Макрона, состоялись встречи с президентом Сербии Вучичем и главой администрации Косово Вьосой Османи, на которых прозвучало четкое требование решить все в течение следующей недели.

Османи позже сообщила, что в Приштине готовы провести новые выборы на севере края, если они будут соответствовать законам.

Ситуация на севере Косово осложнилась на прошлой неделе, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы.

В понедельник после столкновений этнических сербов с силами НАТО на севере Косово травмы и ранения получили около 50 протестовавших сербов и порядка 30 солдат миссии КФОР.

Армия Сербии покинула автономный край Косово и Метохию по итогам конфликта в 1999 году. В 2008 году этот регион, населенный албанским этническим большинством, в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии. Многие западные страны признали этот шаг, однако Белград продолжает считать эти земли составной частью сербского государства.