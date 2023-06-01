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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Медведев заявил, что российский ОПК в этом году выпустил 600 танков

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российская промышленность в этом году выпустила более 600 танков, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мы по большинству параметров выпуска военной техники, специальной техники, средств поражения вышли на тот уровень, который какое-то время назад нам казался фантастическим, я не буду называть цифры по понятным причинам, тем более они разнятся", - сказал Медведев в ходе общения с проходящими военную подготовку на полигоне в Волгоградской области.

При этом он подчеркнул: "Да, есть еще чем заниматься, но если брать вещи самые значимые – снаряды, ствольную артиллерию, выпуск танков, то эти цифры очень впечатляющие".

"Только в этом году наша промышленность выпустила больше 600 танков", - отметил замглавы Совбеза РФ.

Кадры поездки Медведева в Волгоградскую область были выложены на его странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он предложил сравнить эти цифры с теми, которые называются в отношении военных поставок Запада Украине. "Вот они там чего-то им обещают, конечно, что-то поставят, но это чтобы вы просто понимали масштаб, который есть сейчас. Но я уж не говорю о выпуске средств поражения, таких как ракеты, и всего остального, что требуется сегодня", - сказал замглавы Совбеза РФ.

Дмитрий Медведев
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