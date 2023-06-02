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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Сенат США одобрил законопроект по лимиту госдолга

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Сенат США большинством голосов принял законопроект по потолку госдолга, сообщают американские СМИ.

За законопроект, который был разработан в результате переговоров американского президента Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти, проголосовали 63 сенатора, 36 выступили "против".

"Приняв этот законопроект, мы избежим дефолта сегодня вечером. Америка может вздохнуть с облегчением", - заявил лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер.

"С самого начала нашей главной целью было избежать дефолта. Последствия дефолта были бы катастрофическими", - отметил он.

Теперь документ отправится на подпись главе Белого дома.

О достижении соглашения по лимиту госдолга между Байденом и Маккарти стало известно 28 мая.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства будут исчерпаны к 5 июня, если Конгресс не повысит лимит госзаимствований или не приостановит его действие.

Принятый законопроект приостановит действие лимита госдолга страны до 1 января 2025 года.

Джанет Йеллен Джо Байден Конгресс
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