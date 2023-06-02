Сенат США одобрил законопроект по лимиту госдолга
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Сенат США большинством голосов принял законопроект по потолку госдолга, сообщают американские СМИ.
За законопроект, который был разработан в результате переговоров американского президента Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти, проголосовали 63 сенатора, 36 выступили "против".
"Приняв этот законопроект, мы избежим дефолта сегодня вечером. Америка может вздохнуть с облегчением", - заявил лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер.
"С самого начала нашей главной целью было избежать дефолта. Последствия дефолта были бы катастрофическими", - отметил он.
Теперь документ отправится на подпись главе Белого дома.
О достижении соглашения по лимиту госдолга между Байденом и Маккарти стало известно 28 мая.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства будут исчерпаны к 5 июня, если Конгресс не повысит лимит госзаимствований или не приостановит его действие.
Принятый законопроект приостановит действие лимита госдолга страны до 1 января 2025 года.