Марк Милли назвал долгим процессом модернизацию украинских ВВС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - США и их союзники убеждены, что необходимо дать Украине современные ВВС, однако этот процесс займет много времени и никак не будет влиять на ближайшие боевые операции Киева, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Об этом сообщает АР.

"Все согласны, что Украине нужны модернизированные ВВС. Это займет существенное количество времени", - сказал Милли.

Он предупредил, что Украине не стоит рассчитывать на самолеты F-16 в случае проведения в обозримом будущем попыток наступления.

По его словам, сейчас США с партнерами определяют места, где будут проходить тренировки украинских пилотов на F-16. Обсуждается и число пилотов, которые пройдут такую подготовку. Также западные страны обмениваются мнениями о том, каким тактикам ведения воздушного боя нужно обучать украинцев.

АР напоминает, что сами США пока не сообщали, будут ли они готовы передавать самолеты F-16 Украине, но президент Джо Байден заявил, что поддерживает идею начала тренировок украинских летчиков.