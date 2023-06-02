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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

В Германии началось обучение 200 украинцев работе с танками Abrams

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Несколько дней назад в Германии примерно 200 украинцев начали учиться воевать на танках Abrams, еще примерно столько же учатся обслуживать эти танки, сообщает АР.

Курс рассчитан на 12 недель. Танкистов обучат маневрированию, ведению огня и действиям совместно с другой военной техникой, механиков - заправлять и обслуживать танки и армейские машины-цистерны.

Предполагается, что тренировки завершатся до передачи Украине 31 обещанного танка Abrams примерно к осени 2023 года.

В середине мая сообщалось, что США перевезли в Германию 31 учебный танк M1 Abrams с целью обучить украинских военных обслуживать и управлять ими.

США Германия Украина Abrams
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