В Германии началось обучение 200 украинцев работе с танками Abrams

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Несколько дней назад в Германии примерно 200 украинцев начали учиться воевать на танках Abrams, еще примерно столько же учатся обслуживать эти танки, сообщает АР.

Курс рассчитан на 12 недель. Танкистов обучат маневрированию, ведению огня и действиям совместно с другой военной техникой, механиков - заправлять и обслуживать танки и армейские машины-цистерны.

Предполагается, что тренировки завершатся до передачи Украине 31 обещанного танка Abrams примерно к осени 2023 года.

В середине мая сообщалось, что США перевезли в Германию 31 учебный танк M1 Abrams с целью обучить украинских военных обслуживать и управлять ими.