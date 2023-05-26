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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

Bloomberg сообщил о попытках Нидерландов получить у США разрешение на поставки Киеву F-16

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительство Нидерландов ведут переговоры с США, пытаясь добиться разрешения на поставки Украине истребителей F-16 по завершении обучения украинских летчиков, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их сведениям, в течение прошедших недель Нидерланды инициировали дискуссии с американскими чиновниками, чтобы получить от администрации президента США Джо Байдена зеленый свет на поставку истребителей. Нидерланды, вероятнее всего, отправят Украине F-16 после обучения пилотов, считают собеседники агентства. Один из источников отметил, что правительство страны уже изучает и обсуждает с союзниками план по возможному развертыванию истребителей.

При этом, несмотря на стремление Нидерландов "как можно скорее нарастить возможности ПВО Украины", обучение пилотов и возможные их поставки Киеву могут занять "многие месяцы", отмечает агентство.

Коалицию по подготовке украинских пилотов для F-16 возглавляют Нидерланды и Дания. Днем ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что министры обороны этих двух стран в ближайшие недели вместе с США и другими союзниками будут работать над разработкой плана подготовки пилотов. Он отметил, что Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша уже предложили свою помощь в тренировке украинских летчиков.

Ранее пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер сказал, что обучение и любая возможная передача истребителей F-16 Украине предназначены для удовлетворения ее средне- и долгосрочных оборонных потребностей, а не для использования в краткосрочной перспективе.

21 мая президент США Джо Байден заявлял, что поставок этих самолетов в ближайшей перспективе ждать не стоит. Он пояснил, что, по его мнению, для военных операций, которые сейчас планирует Киев, F-16 не нужны. Также Байден сказал, что получил от президента Украины Владимира Зеленского заверения в том, что украинская сторона в случае получения F-16 не будет применять их против российской территории.

На встрече лидеров G7 Байден заявил, что готов поддержать планы по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16.

F-16 Нидерланды США Украина
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