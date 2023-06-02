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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Гендиректор МАГАТЭ планирует посетить Запорожскую АЭС в третий раз

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен в ближайшее время совершить визит Запорожскую АЭС (ЗАЭС) - в третий раз, сообщила пресс-служба агентства.

"В связи с установлением пяти принципов обеспечения безопасности на ЗАЭС и моих намерений сообщать о любых их нарушениях важно, чтобы я снова отправился на АЭС и оценил ход событий там со времени моего последнего визита в конце марта", - сказал он.

До этого Гросси посещал ЗАЭС 1 сентября 2022 года и 29 марта 2023 года.

30 мая Гросси заявил Совбезу ООН, что ситуация с безопасностью ЗАЭС остается неустойчивой. Позднее Гросси призывал Украину и Россию соблюдать принципы обеспечения безопасности на ЗАЭС, в том числе воздержаться от боевых действий вокруг объекта.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Пять реакторов находятся в холодном режиме, один в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции. Несколько специалистов МАГАТЭ дежурят на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года. Примерно раз в месяц они меняются.

Запорожская АЭС МАГАТЭ ООН Рафаэль Гросси Украина
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