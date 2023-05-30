Байден обсудил с Эрдоганом вступление Швеции в НАТО

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону вопрос принятия Швеции в НАТО, передают американские СМИ. Президенты планируют продолжить обсуждение на следующей неделе.

Байден также поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента. По словам президента США, стороны условились поддерживать контакт друг с другом.

Швеция и Финляндия в 2022 году подали заявки на вступление в НАТО. Турция как член НАТО выдвинула обеим скандинавским странам условия, на которых Анкара готова была ратифицировать их присоединение к альянсу. Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Затем в Анкаре заявили, что Швеция не полностью выполнила эти условия. Переговоры о ее вступлении в альянс были заморожены.

Финляндия в начале апреля выполнила все формальности и официально вступила в НАТО.

В середине мая Эрдоган говорил, что Турция все еще не готова дать "зеленый свет" вступлению Швеции в НАТО, поскольку страна-член НАТО должна занимать твердую позицию относительно борьбы с терроризмом. Он объяснил, что в Швеции членам ячеек запрещенных в Турции террористических группировок дают свободно ходить по улицам.