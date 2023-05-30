Столтенберг посчитал возможным договориться по вхождению Швеции в НАТО до июльского саммита

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Страны НАТО могут прийти к согласию по вопросу присоединения Швеции к альянсу еще до саммита в Вильнюсе в июле, но такой вариант событий гарантировать нельзя, заявил во вторник генсек организации Йенс Столтенберг.

"Гарантий никаких нет. Но, безусловно, возможно до саммита в Вильнюсе достичь решения по полноценному членству Швеции", - сказал Столтенберг на пресс-конференции с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Осло.

Он добавил, что в настоящее время не видит "неминуемой угрозы для стран-членов НАТО, а также для Швеции". Однако если эта страна еще до вступления в альянс столкнется с какой-то угрозой, то "немыслимо, чтобы НАТО не отреагировала", добавил Столтенберг.

Швеция и Финляндия в 2022 году подали заявки на вступление в НАТО. Турция, будучи членом НАТО, поставила ряд условий, которые обе скандинавские страны должны были выполнить, чтобы Анкара ратифицировала их вступление в альянс. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Затем в Анкаре заявили, что Швеция не полностью выполнила эти условия. Переговоры о ее вступлении в альянс были заморожены.

Финляндия в начале апреля выполнила все формальности и официально вступила в НАТО.