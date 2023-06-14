Байден и Столтенберг выразили надежду на скорое вступление Швеции в НАТО

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече в Вашингтоне подтвердили свое общее желание, чтобы Швеция вступила в НАТО как можно скорее, сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден и Столтенберг также обсудили ситуацию, связанную с Украиной.

"Они приветствовали поддержку, которую союзники и партнеры оказывают на двусторонней основе, чтобы помочь Украине", - отметили в администрации президента США.

"Президент Байден сообщил, что он с нетерпением ожидает возможности принять союзников по НАТО в Вашингтоне (округ Колумбия) 9-11 июля 2024 года на 75-м юбилейном саммите НАТО", - добавили в Белом доме.

Встреча американского лидера и генсека НАТО состоялась 14 июня в преддверии саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе (Литва).

Швеция заявила о своем намерении вступить в НАТО в мае 2022 года, одновременно с Финляндией. Присоединение Швеции к альянсу до сих пор не ратифицировали Турция и Венгрия. На прошлой неделе Столтенберг выразил надежду на завершение ратификации вступления Швеции до саммита НАТО. По его словам, Швеция выполнила все условия для вступления в альянс, и потому Турции следует снять возражения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 июня заявил, что рассчитывает, что Швеция официально станет членом НАТО до саммита альянса.

Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля.