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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:45

Иран показал свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету "Фаттах"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Власти Ирана продемонстрировали во вторник гиперзвуковую баллистическую ракету "Фаттах" - первое подобное оружие иранского производства, сообщает "Тасним".

На церемонии презентации ракеты в Тегеране присутствовали президент Ирана Ибрахим Раиси, командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами и командующий аэрокосмическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

В ходе мероприятий Хаджизаде заявил, что таким образом Иран стал четвертой страной мира, имеющей на вооружении гиперзвуковые технологии.

В миреВ Иране сообщили об успешном испытании гиперзвуковой баллистической ракетыЧитать подробнее

Название для ракеты - "Победитель" - выбрал руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи.

Ракета является разработкой аэрокосмических сил КСИР, дальность ее действия - 1,4 тыс. км. Ракета сможет развивать скорость до 15,9 тыс. км/ч, способна преодолевать вражескую противоракетную оборону, маневрировать в атмосфере Земли и вне ее.

В ноябре прошлого года Хаджизаде объявил, что иранским специалистам удалось разработать первую отечественную гиперзвуковую ракету. Однако тогда в Пентагоне выражали сомнения, что Ирану удалось создать гиперзвуковое оружие. Однако в конце мая Хаджизаде заявил, что данная ракета успешно прошла все испытания.

Иран
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