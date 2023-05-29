В Иране сообщили об успешном испытании гиперзвуковой баллистической ракеты

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Гиперзвуковая баллистическая ракета иранского производства успешно прошла все испытания, сообщил в понедельник командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

"На встрече с научным персоналом в Тегеране бригадный генерал Амир Али Хаджизаде сказал, что отечественная гиперзвуковая баллистическая ракета выдержала все испытания, и вскоре ее представят", - передает "Тасним".

По его словам, ракета может преодолевать вражескую противоракетную оборону, маневрировать в атмосфере Земли и вне ее. Ракета сможет развивать скорость до 15,9 тыс. км/ч.

В ноябре прошлого года Амир Али Хаджизаде объявил, что иранским специалистам удалось разработать первую отечественную гиперзвуковую ракету. Однако тогда в Пентагоне выражали сомнения, что Ирану удалось создать гиперзвуковое оружие.