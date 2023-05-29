Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

В Иране сообщили об успешном испытании гиперзвуковой баллистической ракеты

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Гиперзвуковая баллистическая ракета иранского производства успешно прошла все испытания, сообщил в понедельник командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

"На встрече с научным персоналом в Тегеране бригадный генерал Амир Али Хаджизаде сказал, что отечественная гиперзвуковая баллистическая ракета выдержала все испытания, и вскоре ее представят", - передает "Тасним".

По его словам, ракета может преодолевать вражескую противоракетную оборону, маневрировать в атмосфере Земли и вне ее. Ракета сможет развивать скорость до 15,9 тыс. км/ч.

В ноябре прошлого года Амир Али Хаджизаде объявил, что иранским специалистам удалось разработать первую отечественную гиперзвуковую ракету. Однако тогда в Пентагоне выражали сомнения, что Ирану удалось создать гиперзвуковое оружие.

Иран КСИР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор

Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор

Белорусская космонавтка Василевская включена в состав основного экипажа для полета на МКС

Курс турецкой лиры к доллару обновил рекордный минимум

Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили три склада ВСУ с боеприпасами в зоне СВО

В Косово этнические сербы вступили в столкновения с полицией

Лавров заявил, что "зерновая сделка" не работает

Лавров заявил, что "зерновая сделка" не работает

В Париже обсуждают проект международного договора об отказе от одноразового пластика

Пашинян заподозрил Алиева в отказе от договоренностей о территориальной целостности

Пашинян заподозрил Алиева в отказе от договоренностей о территориальной целостности

Саудовская Аравия может войти в состав членов Нового банка развития

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });