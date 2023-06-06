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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:12

Президент Эстонии призвал страны НАТО увеличить военные расходы сверх 2% от ВВП

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Алар Карис призвал страны-члены НАТО увеличить оборонные расходы сверх рекомендованных 2% от валового внутреннего продукта (ВВП).

"В нынешней ситуации с безопасностью уже недостаточно обязательств, взятых в Уэльсе о взносе 2% валового внутреннего продукта страны в оборонный бюджет", - сказал Карис во вторник в Братиславе на встрече лидеров формата Бухарест 9 (Б9), объединяющего страны восточного крыла НАТО, сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, президент отметил, что Эстония уже взяла на себя политическое обязательство увеличить оборонные расходы до 3% ВВП.

"Другие страны восточного крыла НАТО также могли бы показать аналогичный пример, но это должно стать коллективным пониманием в НАТО, что новые планы, силы и элементы управления нуждаются в лучших возможностях, увеличении численности людей и инвестиций. Все анализы показывают, что нынешний уровень расходов просто недостаточен", - сказал Карис.

По его словам, в настоящее время уэльское соглашение о 2% ВВП выполняют только девять членов альянса из 31.

"Как альянс, мы говорим о военном времени, но тратим деньги, как в мирное время. Наши планы, стратегия и ресурсы не совпадают, и если Вильнюс (предстоящий в июле саммит НАТО) не приблизит решение, это проблема", - считает президент.

Помимо этого, он выразил мнение, что на саммите "Необходимо принять смелые решения и предпринимать шаги, чтобы проложить Украине путь к членству в НАТО".

Эстония НАТО
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