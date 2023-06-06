РФ призывает Генсека ООН осудить подрыв Украиной дамбы Каховской гидроэлектростанции

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании СБ ООН по Каховской ГЭС, заявил, что РФ призывает Генерального секретаря ООН дать объективную оценку действиям Киева во время атаки на Каховскую ГЭС и осудить их.

"Вызывает глубокое недоумение, что Секретариат ООН каждый раз открещивается от осуждения атак киевского режима, ссылаясь на недостаток информации, как, например, по поводу обстрелов ВСУ Запорожской АЭС, хотя всем очевидно, с какой стороны они происходят. В то же время руководство Секретариата не стесняется тиражировать политизированные выводы о том, что якобы все подобные преступления - следствие действий России на Украине. Это - недопустимое отклонение от принципа объективности и беспристрастности, предписанное руководству Секретариата ООН статьей 100 Устава ООН. Призываем Генерального секретаря ООН дать, наконец, объективную оценку террористическим действиям киевского режима и осудить их. Настаиваем на установлении всех обстоятельств варварской атаки на Каховскую ГЭС", - сказал Небензя, текст выступления которого опубликован на сайте постпредства РФ при ООН.

В своем выступлении Небензя заявил, что "в ночь на 6 июня киевский режим пошел на немыслимое преступление - подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции".

"Затоплены населенные пункты, тысячи людей нуждаются в эвакуации, и она уже началась. Колоссальный ущерб нанесен сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра. Хочу подчеркнуть, что руководство ВСУ открыто заявляло о готовности подорвать эту дамбу для получения военного преимущества еще в прошлом году. (...) Мы предупреждали об этой угрозе международное сообщество и руководство ООН. В конце октября 2022 года мы распространили в качестве официального документа СБ ООН ноту Постпредства о планах киевского режима по уничтожению Каховской ГЭС. Сожалеем, что наши призывы к Генсекретарю сделать всё возможное для предотвращения этого ужасающего преступления не были должным образом приняты во внимание", - сказал Небензя.

"Предпринятая Киевом преднамеренная диверсия против объекта критической инфраструктуры носит крайне опасный характер и по своей сути может быть отнесена к разряду военных преступлений или терактов. Атаки на объекты, содержащие опасные силы, прямо запрещены международным гуманитарным правом, причем дамбы отдельно упомянуты в статье 56 Первого доппротокола к Женевским конвенциям 1977 года", - заявил Небензя.