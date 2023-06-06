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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

Власти заявили о почти полном затоплении города Алешки после разрушения Каховской ГЭС

Эвакуация людей там возможна только с применением спецтехники

Власти заявили о почти полном затоплении города Алешки после разрушения Каховской ГЭС
Эвакуированные жители Херсона в городе Алешки
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Город Алешки Херсонской области на левом берегу Днепра практически полностью затоплен в результате разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Самая сложная ситуация сейчас в Алешках. Город затоплен практически полностью. А с другой стороны - крупные лесные пожары после артобстрелов", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам Алексеенко, эвакуация людей из затопленных Алешек возможна только на спецтехнике.

"Направляем в Алешки все свободные грузовики высокой проходимости - "Уралы" и "КамАЗы". Из Крыма уже везут спасательные плавсредства МЧС. Усложняют ситуацию здесь также проблемы со связью", - отметил премьер.

Всего в прибрежные районы для эвакуации людей собрано больше 100 автобусов. В безопасных населенных пунктах готовят пять тысяч мест для размещения эвакуированных.

Как сообщалось, в ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки, а следом и другие надводные строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах поднимается, идет эвакуация подтопленных домов. В Новой Каховке ввели режим ЧС. По прогнозу, вода должна сойти в течение трех суток.

Каховская ГЭС работала с 50-х годов. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.

Каховская ГЭС Алешки
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