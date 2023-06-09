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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Трампу выдвинули обвинение по 37 пунктам по делу о хранении дома секретных документов

Трампу выдвинули обвинение по 37 пунктам по делу о хранении дома секретных документов
Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура предъявила обвинение экс-президенту США Дональду Трампу по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов в его личной резиденции во Флориде, сообщает АР со ссылкой на обнародованные судебные документы.

В 31 пункте речь идет об осознанном хранении уже после завершения президентского срока секретных документов о системе обороны США и других стран. Кроме того, в некоторых документах говорилось о программах Вашингтона в атомной сфере.

Также экс-президента обвиняют в препятствовании расследованию, даче ложных показаний.

Кроме того, обвинения выдвинули против помощника Трампа Уолта Науты.

В прокуратуре предъявили обвинения по итогам расследования по поводу действий Трампа на посту президента США. В ноябре 2022 года Минюст США объявил о назначении спецпрокурора Джека Смита для проведения расследования роли Трампа в штурме Капитолия 6 января 2021 года, а также ситуации с секретными документами, найденными в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Мар-а-Лаго США Флорида Дональд Трамп Уолт Наута
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