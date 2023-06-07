Франция отправит гумпомощь Украине в связи с разрушением Каховской ГЭС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна в ближайшее время направит Украине необходимую гуманитарную помощь после разрушения Каховской ГЭС.

"Я заявил президенту Зеленскому о солидарности с украинским народом (...). В ближайшие несколько часов мы отправим помощь, которая будет соответствовать неотложным нуждам", - написал Макрон в твиттере.

Источник в Елисейском дворце пояснил телеканалу БФМ-ТВ, что речь идет об отправке около 10 тонн гуманитарной помощи, в том числе средств гигиены, оборудования для очистки воды и медикаментов.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра – из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей.