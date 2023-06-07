Чистая прибыль российских страховщиков увеличилась в 2,4 раза в I квартале

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Показатель чистой прибыли российских страховщиков увеличился в 2,4 раза в I квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 110,4 млрд рублей, следует из опубликованной Банком России в среду статистики страхового рынка.

В обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков за I квартал 2023 года регулятор сообщает, что доналоговая "прибыль российских страховщиков выросла почти в три раза год к году, до 136,9 млрд рублей".

"Увеличению прибыли практически в равных пропорциях способствовал рост результата от страховой и инвестиционной деятельности. Увеличение прибыли от страховой деятельности произошло за счет роста финансового результата от страховой деятельности, не связанной со страхованием жизни, на фоне повышения заработанной страховой премии. Результаты от инвестиционной деятельности страховщиков выросли в основном за счет операций с финансовыми инструментами (в том числе в связи с их положительной переоценкой)", - говорится в обзоре ЦБ. Одновременно в I квартале 2023 года отмечался рост российского фондового рынка, тогда как в аналогичном периоде предыдущего года конъюнктура рынка была неблагоприятной на фоне санкционного давления.

В результате увеличения прибыли выросла рентабельность страховых компаний. Рентабельность капитала составила 27% (+1,5 п.п. год к году), а рентабельность активов – 6,5% (+0,7 п.п. год к году).

Совокупная величина капитала страховщиков на конец марта 2023 года превысила 1,2 трлн рублей, величина страховых резервов увеличилась на 2,8% – до 3 трлн рублей, рост этого показателя обеспечен за счет увеличения резервов универсальных страховщиков по страхованию иному, чем страхование жизни.

Размер активов страховщиков также увеличился – до 4,7 трлн рублей. "При этом их структура в I квартале 2023 года несколько изменилась. Доля корпоративных облигаций выросла до 24,1%. Доля государственных облигаций практически не изменилась и составила 20,6%. Доля депозитов выросла до 18,4%. Доля акций снизилась до 3,4%", - приводит данные ЦБ в обзоре.

Число страховых организаций за квартал сократилось на 4, таким образом, 136 страховых компаний действовало к концу марта 2023 года, по данным ЦБ. При этом концентрация российского страхового рынка усилилась. Доля топ-20 страховщиков по объему взносов составила 89,2% (+0,8 п.п. квартал к кварталу).