Греция и Венгрия одобрят 11-й пакет санкций против России, если Киев выполнит их условие

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Греция и Венгрия продолжат блокировать готовящийся 11-й пакет санкций ЕС против России до тех пор, пока Киев не уберет ряд их компаний из "черного списка" организаций, ведущих дела с Москвой, сообщает Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов.

По выражению издания, эта "неожиданно сложившаяся пара" союзников решили увязать свое одобрение нового пакета санкций с исключением ряда греческих и венгерских компаний из списка "спонсоров боевых действий", который составила Украина. Только когда эти компании из списка будут вычеркнуты, Будапешт и Афины поддержат новые санкции.

Представитель Греции на переговорах говорил, что в "позорный список" Киева попали компании, которые и не нарушали санкций, сказал один источник газеты. Второй источник отметил, что в Евросоюзе не могут оценить вреда от включения в список "спонсоров боевых действий" греческих компаний, тогда как в Афинах говорят, что последствия весьма тяжелы.

Politico напоминает, что предыдущие пакеты санкций были направлены на ослабление возможностей России финансировать боевые действия, тогда как новый пакет в основном содержит меры по борьбе с обходом уже введенных санкций.

Еще несколько стран ЕС, в том числе Германия и Франция, выразили обеспокоенность в отношении запрета на обход санкций, "поскольку они опасаются, что он может навредить дипломатическим отношениям". В связи с этим Еврокомиссия (ЕК) уже смягчила свои первоначальные предложения. По словам одного из дипломатов, теперь этот вопрос кажется "решаемым".

Источники отмечали, что ЕК представила новые предложения по санкциям перед встречей постпредов ЕС в среду, однако им все равно не удалось достичь договоренностей по очередному пакету антироссийских мер.

Ожидается, что постпреды ЕС теперь соберутся 14 июня для обсуждения предложенных санкций и их потенциального согласования.

В мае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает санкционную политику ЕС в отношении России безуспешной, и назвал неразумным введение 11-го пакета санкций. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признавал, что предоставление нового транша финансовой помощи Украине и очередной пакет санкций в отношении России вызывает вопросы не только у Венгрии, но и у некоторых других стран ЕС.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщала, что в ЕС рассчитывают завершить работу над 11-м пакетом до саммита ЕС 29-30 июня.