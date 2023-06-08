Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Греция и Венгрия одобрят 11-й пакет санкций против России, если Киев выполнит их условие

Греция и Венгрия одобрят 11-й пакет санкций против России, если Киев выполнит их условие
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Греция и Венгрия продолжат блокировать готовящийся 11-й пакет санкций ЕС против России до тех пор, пока Киев не уберет ряд их компаний из "черного списка" организаций, ведущих дела с Москвой, сообщает Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов.

В миреЕС при согласовании 11-го пакета антироссийских санкций смягчил ряд ограниченийЧитать подробнее

По выражению издания, эта "неожиданно сложившаяся пара" союзников решили увязать свое одобрение нового пакета санкций с исключением ряда греческих и венгерских компаний из списка "спонсоров боевых действий", который составила Украина. Только когда эти компании из списка будут вычеркнуты, Будапешт и Афины поддержат новые санкции.

Представитель Греции на переговорах говорил, что в "позорный список" Киева попали компании, которые и не нарушали санкций, сказал один источник газеты. Второй источник отметил, что в Евросоюзе не могут оценить вреда от включения в список "спонсоров боевых действий" греческих компаний, тогда как в Афинах говорят, что последствия весьма тяжелы.

Politico напоминает, что предыдущие пакеты санкций были направлены на ослабление возможностей России финансировать боевые действия, тогда как новый пакет в основном содержит меры по борьбе с обходом уже введенных санкций.

Еще несколько стран ЕС, в том числе Германия и Франция, выразили обеспокоенность в отношении запрета на обход санкций, "поскольку они опасаются, что он может навредить дипломатическим отношениям". В связи с этим Еврокомиссия (ЕК) уже смягчила свои первоначальные предложения. По словам одного из дипломатов, теперь этот вопрос кажется "решаемым".

Источники отмечали, что ЕК представила новые предложения по санкциям перед встречей постпредов ЕС в среду, однако им все равно не удалось достичь договоренностей по очередному пакету антироссийских мер.

Ожидается, что постпреды ЕС теперь соберутся 14 июня для обсуждения предложенных санкций и их потенциального согласования.

В мае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает санкционную политику ЕС в отношении России безуспешной, и назвал неразумным введение 11-го пакета санкций. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признавал, что предоставление нового транша финансовой помощи Украине и очередной пакет санкций в отношении России вызывает вопросы не только у Венгрии, но и у некоторых других стран ЕС.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщала, что в ЕС рассчитывают завершить работу над 11-м пакетом до саммита ЕС 29-30 июня.

Венгрия Виктор Орбан Германия Греция Евросоюз Жозеп Боррель Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Глава Новой Каховки сообщил о гибели пяти человек из-за наводнения

Президент Южной Кореи заявил о "тотальной войне" в сфере производства полупроводников

Президент Южной Кореи заявил о "тотальной войне" в сфере производства полупроводников

Правительство Казахстана заявило, что не ограничивало банковские операции в рублях

Что случилось этой ночью: четверг, 8 июня

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали после внезапного повышения ставки Банка Канады

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали после внезапного повышения ставки Банка Канады

Сирийские и российские военные в ходе спецоперации в провинции Хомс уничтожили 20 боевиков

Сирийские и российские военные в ходе спецоперации в провинции Хомс уничтожили 20 боевиков

Что произошло за день: среда, 7 июня

Александр Лукашенко помиловал Софью Сапегу по просьбе губернатора Приморья

Александр Лукашенко помиловал Софью Сапегу по просьбе губернатора Приморья

Самолеты РФ и Китая провели патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });