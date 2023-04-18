МИД Литвы пообещал добиваться введения санкций против "Росатома"

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Поскольку Евросоюз рассматривает новый пакет санкций в отношении России, Литва предлагает ввести ограничительные меры против "Росатома", разделив их на части для принятия решении отдельно по каждой из них, заявил журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Раньше мы выдвигали санкции в отношении "Росатома" как к компании, но не получили поддержки из-за принципиального вето ряда государств. Сейчас мы детализировали наше предложение, то есть мы разделили предложение, кажется, на семь частей", - сказал он.

По его словам, предложение о санкциях в отношении корпорации "Росатом" построено по "принципу луковицы". "Можно снять один слой и оставить столько санкций, сколько можно согласовать. Было бы идеально согласовать все семь мер: члены правления, новые контракты (...) Но, если вы не согласны с одной из них, вы можете снять это предложение и придерживаться более мелкого компромиссного варианта - сказал глава МИД.

По словам министра, принятие даже одной ограничительной меры было бы "шагом вперед". "Мы не собираемся отступать, мы ищем компромисс", - заявил Ландсбергис.

ЕС работает над 11-м пакетом санкций против России.

Минэкономики Германии недавно высказалось за ввод ограничений против российской ядерной энергетики в рамках 11-го пакета санкций. Власти Венгрии не раз выступали против таких санкций.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что 11-й пакет санкций будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений.

Великобритания недавно ввела санкции против гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева и Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, который входит в состав госкорпорации.

Под американскими санкциями оказался российский производитель углеволокна, входящий в структуру госкорпорации "Росатом" - Umatex (прежнее название АО "НПК "Химпроминжиниринг").