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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

МИД Литвы пообещал добиваться введения санкций против "Росатома"

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Поскольку Евросоюз рассматривает новый пакет санкций в отношении России, Литва предлагает ввести ограничительные меры против "Росатома", разделив их на части для принятия решении отдельно по каждой из них, заявил журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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"Раньше мы выдвигали санкции в отношении "Росатома" как к компании, но не получили поддержки из-за принципиального вето ряда государств. Сейчас мы детализировали наше предложение, то есть мы разделили предложение, кажется, на семь частей", - сказал он.

По его словам, предложение о санкциях в отношении корпорации "Росатом" построено по "принципу луковицы". "Можно снять один слой и оставить столько санкций, сколько можно согласовать. Было бы идеально согласовать все семь мер: члены правления, новые контракты (...) Но, если вы не согласны с одной из них, вы можете снять это предложение и придерживаться более мелкого компромиссного варианта - сказал глава МИД.

По словам министра, принятие даже одной ограничительной меры было бы "шагом вперед". "Мы не собираемся отступать, мы ищем компромисс", - заявил Ландсбергис.

ЕС работает над 11-м пакетом санкций против России.

Минэкономики Германии недавно высказалось за ввод ограничений против российской ядерной энергетики в рамках 11-го пакета санкций. Власти Венгрии не раз выступали против таких санкций.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что 11-й пакет санкций будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений.

Великобритания недавно ввела санкции против гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева и Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, который входит в состав госкорпорации.

Под американскими санкциями оказался российский производитель углеволокна, входящий в структуру госкорпорации "Росатом" - Umatex (прежнее название АО "НПК "Химпроминжиниринг").

Габриэлюс Ландсбергис Евросоюз Литва МИД Росатом
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