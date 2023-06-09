Трампа вызвали в суд на следующей неделе по делу о присвоении секретных документов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что его вызывают в суд 13 июня по делу о секретных документах, обнаруженных в его имении после ухода с поста главы государства.

"Меня вызвали явиться в федеральный суд Майами во вторник в 3 часа дня", - написал Трамп в своих соцсетях.

Он подтвердил распространенную СМИ накануне информацию, что прокуратура официально в письменной форме уведомила его о ведении в отношении него уголовного расследования. В ответ экс-президент заявил о своей невиновности.

Ранее о том, что прокуратура официально уведомила экс-президента США Дональда Трампа о ведении в отношении него уголовного расследования, сообщили мировые СМИ.

"Федеральные прокуроры письмом уведомили бывшего президента Дональда Трампа о том, что он является объектом уголовного расследования", - написало, в частности, издание Politico, ссылаясь на осведомленный источник.

Газета пояснила, что это уведомление стало "самым четким сигналом" того, что назначенный расследовать дело Трампа об обращении с секретными документами вне служебных помещений специальный прокурор Джек Смит "находится на грани принятия решения по делу экс-президента".

В августе 2022 года агенты ФБР обыскали имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Ряд СМИ писали, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. В списке документов, найденных агентами ФБР в поместье, среди прочего значились "совершенно секретные" и "конфиденциальные". Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать следователям изъятые документы.

В то же время, источники телеканала CNN сообщили, что Трампу будут предъявлены обвинения по семи пунктам. Как утверждает издание, по крайней мере, одно из обвинений против Трампа будет "обвинением в заговоре".