Берлускони снова доставлен в больницу

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, у которого лейкемия, снова лег в в миланскую клинику "Сан-Раффаэле", сообщает Ansa. Из этой больницы его выписали только 19 мая после лечения от пневмонии

"Сильвио Берлускони в настоящее время госпитализирован в клинике "Сан-Раффаэле". Он пройдет медосмотр в рамках курса лечения гематологического заболевания", - заявили врачи политика Альберто Дзангрилло и Фабио Чичери.

По их словам, госпитализация "не вызвана ухудшением состояния или какими бы то ни было опасениями медиков".

В прошлый раз Берлускони провел в "Сан-Раффаэле" около полутора месяцев.

Партия "Вперед, Италия" участвует в правящей коалиции, находящейся сейчас у власти в стране.