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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Лидеры ЮАР и КНР обсудили инициативу стран Африки по урегулированию украинского кризиса

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином инициативу ряда африканских государств по урегулированию ситуации на Украине.

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"Рамафоса сообщил Си Цзиньпину о планируемой миссии лидеров африканских государств в Россию и на Украину с целью посредничества в достижении мира", - цитирует в субботу The Guardian сообщение канцелярии президента ЮАР.

Как отмечает издание, "в канцелярии не уточнили, когда состоялся разговор, однако подчеркнули, что Си Цзиньпин с одобрением отнесся к этой инициативе".

The Guardian напоминает, что и президент России Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский ранее дали согласие принять делегацию лидеров шести африканских государств - Египта, Замбии, Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Визиты запланированы на июнь.

Украина ЮАР Китай Сирил Рамафоса Си Цзиньпин Африка
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