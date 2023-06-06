Африканские лидеры могут уже в июне посетить Россию и Украину в рамках мирной инициативы

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Главы шести африканских государств могут в середине июня посетить Россию и Украину в рамках мирной инициативы по урегулированию украинского кризиса, сообщила канцелярия президента ЮАР Сирила Рамафосы после вчерашней встречи этих лидеров.

"Президенты подтвердили возможность посетить Украину и Россию в середине июня", - говорится в заявлении.

Кроме того, "лидеры договорились взаимодействовать как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским по ситуации, касающейся прекращения огня и долгосрочного мира в регионе".

Во встрече, в частности, помимо президента ЮАР приняли участие президент Коморских островов Отман Газали, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер Сенегала Маки Салль, главы Уганды и Замбии Йовери Мусевени и Хакаинде Хичилема.

Министрам иностранных дел этих стран поручено завершить разработку плана мирного урегулирования на Украине.

В мае Рамафоса сообщил, что африканские страны намерены предложить Москве и Киеву мирную инициативу для урегулирования ситуации на Украине. Он говорил, что делегация глав африканских государств планирует посетить Москву и Киев, где они собираются представить свой план.