Трамп назвал абсурдными обвинения в рамках дела о хранении секретных документов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Американский экс-президент Дональд Трамп назвал обвинения против себя в рамках дела о хранении секретных документов абсурдом и примером злоупотребления властью со стороны Белого дома.

"Абсурдное и безосновательное обвинение в мой адрес со стороны министерства юстиции, ставшего оружием в руках администрации президента США Джо Байдена, войдет в историю нашей страны в числе наиболее ужасающих примеров злоупотребления властью", - сказал он, выступая на съезде республиканцев в штате Джорджия, его слова приводят американские СМИ.

По его мнению, Минюст США относится к республиканской партии "совсем иначе, нежели чем к демократической".

Трамп заявил, что ему "нечего скрывать" и что он предоставил следователям доступ к интересовавшим их документам.

Ранее прокуратура предъявила обвинение Трампу по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов в его личной резиденции во Флориде. Также бывшего президента обвиняют в препятствовании расследованию и даче ложных показаний.

В августе 2022 года агенты ФБР обыскали имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Ряд СМИ писали, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. В списке документов, найденных агентами ФБР в поместье, среди прочего значились "совершенно секретные" и "конфиденциальные". Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать следователям изъятые документы.

В апреле 2023 года Трампу в рамках "дела Сторми Дэниелс" были предъявлены обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Трамп стал первым в истории США бывшим главой государства, который подвергся уголовному преследованию. Он и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения политически мотивированы.