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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Республиканцы назвали предъявленные Трампу обвинения вмешательством в президентские выборы

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Законодатели-республиканцы выступили с резкой критикой обвинений, предъявленных бывшему президенту США Дональду Трампу, назвав их попыткой вмешательства в президентские выборы 2024 года, сообщила газета Politico.

Несколько ранее о предъявлении обвинений и вызове в суд сообщил сам Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Уголовное преследование политических противников - это то, что делают страны третьего мира, и это то, против чего раньше всегда выступали Соединенные Штаты Америки", - говорится в распространенном заявлении члена палаты представителей республиканки Гарриет Хагеман.

Ее коллега Марджори Тейлор Грин написала в твиттере: "Демократы, должно быть, буквально обливаются потом, когда видят потрясающие многолюдные митинги Трампа и ошеломляющие цифры побед в опросах неделю за неделей".

"Мы должны победить в 2024 году", - добавила она.

Член палаты представителей от Республиканской партии Мэтт Гетц в своем твиттере обвинил американский Минюст в попытке вмешательства в выборы президента в 2024 году.

"Это фальшивое обвинительное заключение против президента Трампа отражает самое серьезное вмешательство в выборы со стороны федерального правительства, которое мы когда-либо видели!", - написал он.

"Фальшивыми" назвала обвинения в отношении Трампа республиканка в палате представителей Мэри Миллер, обвинив Белый дом в попытке подорвать "главного политического оппонента Байдена - президента Трампа".

В то же время, конгрессмен-демократ Адам Шифф заявил в твиттере: "Очевидное обвинение Трампа по многочисленным пунктам, вытекающим из его хранения секретных материалов, является еще одним подтверждением верховенства закона".

Он добавил: "В течение четырех лет он вел себя так, словно был выше закона. Но с ним следует обращаться как с любым другим нарушителем закона. И сегодня он им стал".

"Хаос Трампа продолжается", - написал в твиттере член палаты представителей демократ Грег Ландсман. Он подчеркнул: "Тому, что он делает со страной, экстремизму и опасности, которые представляют он и его союзники, должен быть положен конец. Это останется позади только тогда, когда те, кто поддерживает его и дает ему возможность, решат покончить с этим токсичным поведением".

В августе 2022 года агенты ФБР обыскали имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Обыск был связан с расследованием присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. В списке документов, найденных агентами ФБР в поместье, среди прочего значились "совершенно секретные" и "конфиденциальные".

В то же время, источники телеканала CNN сообщили, что Трампу будут предъявлены обвинения по семи пунктам. По крайней мере, одно из обвинений против Трампа будет "обвинением в заговоре".

США Дональд Трамп
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