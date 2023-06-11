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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:23

Трамп пообещал бороться за пост президента, даже если его осудят по выдвинутым обвинениям

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит участвовать в президентских выборах, даже если будет осужден по выдвинутым против него обвинениям.

"Я никогда не уйду", - сказал Трамп в интервью Politico.

Газета поясняет, что юридически не запрещено баллотироваться на пост президента из тюрьмы или в качестве осужденного преступника.

"Но такая заявка стала бы серьезным стресс-тестом для политической и правовой систем страны", - отмечает издание.

Трамп подверг резкой критике расследовавшего дело о найденных в его имении секретных документах специального прокурора Джека Смита. Бывший президент назвал это дело политически мотивированным и надуманным.

"Это головорезы и дегенераты, которые охотятся за мной", - сказал он.

Трамп добавил, что не верит в обвинительный приговор и не думает о возможности заключения сделки о признании вины.

По словам 45-го американского президента, средства, собранные на его предвыборную кампанию, резко возросли с момента вынесения обвинительного заключения. Однако обвинения стали нежелательным развитием событий, признал он.

"Никто не хочет, чтобы ему предъявляли обвинения", - пояснил Трамп. "Меня не волнует, что мои результаты по опросам значительно выросли. Я не хочу, чтобы мне предъявляли обвинения. Мне никогда не предъявляли обвинений (...), а теперь мне предъявляют обвинения каждые два месяца. Все это связано с политикой", - сказал он.

Трамп накануне выступил на съезде Республиканкой партии в штате Джорджия. Как отмечает Politico, он "не делал секрета из своего плана изобразить судебное преследование против него (...) как тайно спланированное президентом Джо Байденом, хотя Белый дом и Минюст приложили все усилия, чтобы сохранить стену между ними в этом вопросе".

Трамп назвал Минюст оружием в руках президента Джо Байдена, а обвинения против себя - абсурдом и примером злоупотребления властью со стороны Белого дома.

"Абсурдное и безосновательное обвинение в мой адрес со стороны министерства юстиции, ставшего оружием в руках администрации президента Байдена, войдет в историю нашей страны в числе наиболее ужасающих примеров злоупотребления властью", - подчеркнул он.

Как сообщалось, прокуратура предъявила Трампу обвинение по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов в его личной резиденции во Флориде. В частности, 31 пункт связан с секретными документами о системе обороны США и других стран.

Дональд Трамп США
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