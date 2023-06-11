В очереди на выезд из Литвы в Белоруссию скопилось около двух тысяч грузовиков

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Почти 2 тыс. большегрузов ожидают выезда из Литвы в Белоруссию, сообщил в воскресенье гостелеканал ОНТ со ссылкой на информацию белорусского Госпогранкомитета.

"Так, в пункте пропуска "Мядининкай" в очереди - более 700 грузовиков. Предполагаемое время ожидания для пересечения границы - 68 часов. Немного меньше очереди на других погранпереходах, но там также стоят более тысячи машин", - говорится в сообщении.

По данным Госпогранкомитета Белоруссии, которые приводит телеканал, очередей на выезд с территории республики большегрузов в сопредельные страны ЕС нет ни по одному направлению.

Литва с середины февраля в одностороннем порядке и без указания причин прекратила взаимодействие с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу.

В свою очередь, Польша с того же месяца закрыла движение автотранспорта на пограничном с Белоруссией пункте пропуска Бобровники-Берестовица. Для легкового транспорта на белорусско-польской границе в настоящее время доступен один пункт пропуска - Брест-Тересполь. При этом, с 1 июня и до особого распоряжения министра внутренних дел и администрации Польши введен полный запрет на въезд с белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России.