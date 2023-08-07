Очередь большегрузов на выезд из Белоруссии в Литву выросла почти в три раза

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Госпогранкомитете Белоруссии в понедельник заявили о почти троекратном росте очередей большегрузов на въезд с территории республики в Литву.

"С пятницы очередь фур на въезд в Литву выросла почти в три раза", - говорится в сообщении.

"На протяжении выходных дней скопление грузовиков фиксировалось перед литовскими пунктами пропуска Твярячюс (Видзы), Мядининкай (Каменный Лог), Лаворишкес (Котловка) и Шальчининкай (Бенякони). Их контрольные службы в среднем оформили 46% большегрузов от нормы", - отметили в белорусском пограничном ведомстве.

Согласно информации Госпогранкомитета Белоруссии, по состоянию на утро понедельника в очередях на литовском участке границы ожидает более 190 фур, очереди фиксируются во всех КПП, за исключением пункта Привалка (Райгардас на литовской стороне).