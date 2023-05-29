Польша с 1 июня закрывает границу для грузовиков РФ и Белоруссии

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Польша с 1 июня вводит запрет на въезд с белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России, сообщило в понедельник польское министерство внутренних дел.

"Польша с 1 июня приостановит грузовое движение для зарегистрированных в России и Белоруссии грузовиков и трейлеров, пытающихся пересечь границу с Белоруссией", - приводит Bloomberg выдержки из заявления МВД.

Агентство напоминает, что ранее в понедельник Варшава ввела санкции против 365 белорусских физлиц.

Ранее Госдума предложила правительству РФ запретить проезд польских автомобильных перевозчиков по России.

При этом предлагается допустить "перемещение польских транспортных средств от государственной границы РФ до ближайших таможенных терминалов в целях совершения перецепки прицепов или полуприцепов либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков", говорится в документе.

Кроме того, депутаты предлагают правительству РФ исключить возможность заправлять автомобили польских перевозчиков топливом по российским ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Европейского союза,