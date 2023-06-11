Бакиев заочно приговорен к 10 годам заключения по делу о коррупции на Кумторе

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев приговорен судом к десяти годам лишения свободы по обвинению в коррупции на золоторудном месторождении Кумтор, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

"Приговором Первомайского районного суда Бишкека Курманбек Бакиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 336 Уголовного кодекса (Коррупция) и назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с конфискаций имущества, с лишением права занимать государственные должности сроком на три года", - сообщили в суде.

По словам представителя суда, путем частичного сложения наказания по предыдущему постановлению Верховного суда Киргизии от 29 июля 2016 года, окончательно определено Бакиеву наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с конфискаций имущества, с лишением права занимать государственные должности сроком на три года.

По данным Генпрокуратуры Киргизии, в период с 1992 по 2019 год отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения "Кумтор".

Следствием дана юридическая оценка по факту коррупции при заключении соглашения о новых условиях по проекту Кумтор в 2009 году. По данному эпизоду экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев и его сын Максим Бакиев объявлены в розыск.