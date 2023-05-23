В Бишкеке прошел митинг против возможной реабилитации экс-президента Бакиева

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - На центральной площади Бишкека прошел митинг участников "Апрельской революции" 2010 года, они выступили против реабилитации свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева.

Они вышли на площадь после того, как в стране появились слухи о приезде Бакиева.

Митингующие также потребовали уволить журналиста Национальной телерадиокорпорации (НТРК) Кадырбека Кошалиева, который взял интервью у бывшего главы государства. Протестующие считают, что Кошалиев, являясь председателем Народного курултая, не имел права публиковать интервью с Бакиевым.

Сопредседатель ОО "Мекен шейиттери" (Общественное объединение "Жертв кровавых апрельских событий" - ИФ) Нурия Айдабосунова отметила, что Бакиев в Киргизии признан виновным по ряду статей Уголовного кодекса и приговорен к лишению свободы всеми тремя судебными инстанциями. "В случае если Курманбек Бакиев приедет, он должен быть сразу арестован", - сказала журналистам Айдабосунова.

НТРК уже инициировала внутреннюю проверку в связи с тем, что Кошалиев взял интервью у Бакиева. Позже стало известно, что Кошалиев уволился из телекомпании.

"Интервью Кадыра Кошалиева со свергнутыми президентами Аскаром Акаевым и Курманбеком Бакиевым в администрации президента считают личным выбором журналиста и профессиональным исканием. Отмечаем, что интервью не было опубликовано в государственных СМИ", - прокомментировал ситуацию руководитель службы информационной политики администрации президента Киргизии Дайырбек Орунбеков, призвав общественность не политизировать ситуацию.

Бакиев был президентом Киргизии в 2005-2010 годах. К власти он пришел в результате "тюльпановой революции" против Аскара Акаева, в 2009 году избрался президентом, но был свергнут в апреле 2010 года и покинул страну. В Киргизии Бакиева заочно судили, и он получил пожизненный срок по делу об организации расстрела протестующих против него 7 апреля 2010 года в Бишкеке. Впоследствии этот срок сократили до 30 лет. 21 февраля 2023 года президент Киргизии Садыр Жапаров сказал информагентству "Кабар", что если Бакиев вернется в Киргизию, его арестуют.