Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Экс-президент Киргизии Бакиев готов участвовать в процессе о расстреле демонстрантов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил в интервью NazarNews, что он готов участвовать в судебных заседаниях по делу о расстреле демонстрантов 7 апреля 2010 года, когда погибли более 80 человек.

"Не хочу сейчас выяснять, кто виновен в смерти граждан 7 апреля 2010 года, но моей вины в этом нет. Я неоднократно заявлял о своей готовности участвовать в следственных мероприятиях или судебных заседаниях", - сказал политик.

В этом же интервью он рассказал, что встреча всех экс-президентов страны, которую 18 февраля в Дубае организовал действующий глава государства Садыр Жапаров, "стала неожиданностью для всех", но прошла спокойно.

Жапаров сам рассказывал об этой встрече 18 февраля и призвал тогда сограждан забыть прошлые обиды ради укрепления суверенитета республики.

"Сбылась душераздирающая мечта о будущем страны - для вечной солидарности нашего народа я объединил бывших президентов и посадил их за один стол. (...) Они высказали свои обиды, признали свои недостатки. Самое главное, они смогли простить друг друга. Это было моей целью", - объяснил тогда Жапаров.

Курманбек Бакиев был президентом Киргизии в 2005-2010 годах. К власти он пришел в результате "тюльпановой революции" против Аскара Акаева, в 2009 году избрался президентом, но был свергнут в апреле 2010 года и покинул страну.

В Киргизии Бакиева заочно судили, и он получил пожизненный срок по делу об организации расстрела протестующих против него 7 апреля 2010 года в Бишкеке. Впоследствии этот срок сократили до 30 лет. 21 февраля 2023 года Садыр Жапаров сказал информагентству "Кабар", что если Бакиев вернется в Киргизию, его арестуют.

Курманбек Бакиев Киргизия Бишкек Садыр Жапаров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Гонконге отменят штрафы за отсутствие маски, действовавшие почти три года

В Гонконге отменят штрафы за отсутствие маски, действовавшие почти три года

Талибы объявили о ликвидации командира ИГ, ответственного за нападения на дипмиссии

Военные РФ заявили о планах Запада устроить провокации с токсичными химикатами на Украине

Что случилось этой ночью: вторник, 28 февраля

Япония заморозит активы 48 физических лиц и 94 организаций из России

Хакеры получили информацию правоохранительных органов при атаке на службу маршалов США

Хакеры получили информацию правоохранительных органов при атаке на службу маршалов США

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Лукашенко призвал закончить конфликт на Украине, пока РФ не развернула экономику полностью

Лукашенко призвал закончить конфликт на Украине, пока РФ не развернула экономику полностью

SpaceX из-за непогоды перенесла запуски двух групп спутников Starlink

SpaceX из-за непогоды перенесла запуски двух групп спутников Starlink

Что произошло за день: понедельник, 27 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });